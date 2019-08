Eine Festnahme in El Paso : Schießerei in Walmart in Texas: Stadtverwaltung bestätigt mehrere Tote

In einem Einkaufszentrum in Texas, nahe der mexikanischen Grenze, sollen mehrere Menschen um sich geschossen haben.

von dpa und Lorena Dreusicke

03. August 2019, 20:38 Uhr

El Paso | In einem Supermarkt in El Paso im US-Bundesstaat Texas sollen einem Bericht zufolge Schüsse gefallen sein. Die Polizei in der Stadt El Paso rief am Samstag auf Twitter dazu auf, sich von dem Cielo Vista Einkaufszentrum fernzuhalten. Sie warnte, dass sich in der Gegend mindestens ein Schütze befände.





Mehrere Menschen seien getötet worden, sagte Olivia Zepeda, Stabschefin im Rathaus von El Paso dem Sender "CNN". Demnach seien Verdächtige festgenommen worden. Sie sagte nicht, wie viele Menschen von den Schüssen getroffen wurden und wie viele mutmaßliche Schützen gefasst wurden.

Der örtliche Sender KTSM berichtete, 18 Menschen seien in einem Walmart von Schüssen getroffen worden. Sie seien ins Krankenhaus gebracht worden. Das Ausmaß ihrer Verletzungen sei nicht bekannt.



Mehrere Schützen vermutet

In einer weiteren Twitternachricht schrieb die Polizei, es gebe Berichte über mehrere Schützen. Einsatzkräfte suchten die Gegend ab. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden, berichtet "MSNBC" mit Verweis auf Poizeiangaben. Es gebe demnach mehrere Tatorte, nicht nur Walmart, sondern auch andere Bereiche in dem Shopping Centre. Das Gebäude werde immer noch evakuiert.









Erst am Dienstag waren zwei Menschen im Bundesstaat Mississippi in einem Walmart durch Schüsse getötet worden. Am Wochenende hatte ein 19-Jähriger während eines Festivals in der Kleinstadt Gilroy in Nordkalifornien das Feuer eröffnet und drei Menschen getötet. Der Schütze wurde von Polizisten am Tatort erschossen.



Wir aktualisieren den Artikel fortlaufend