Unfall : Sattelschlepper stürzt von Autobahnbrücke

Ein Lastwagen kommt auf der A 66 von der Straße ab und stürzt von einer Brücke in einen Fluss. Stundenlang suchen Taucher nach dem Fahrer.

Bad Soden-Salmünster | Auf der Autobahn von Hanau nach Fulda (A 66) ist ein Sattelzug von der Kinzigtalbrücke gestürzt. Das Führerhaus des Lastwagens landete im Fluss. Wieso das Gespann am Dienstag bei Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig-Kreis) von der Straße abkam, die Leitplanke durchbrach und fast 15 Meter in die Tiefe fiel, war nach Angaben der Polizei in Offenbach zun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.