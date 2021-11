Geschichte : Salina Steinfeld ist „Miss Holocaust Survivor 2021“

Eine ungewöhnliche Miss-Wahl in Israel: Eine 86-Jährige, die den Holocaust überlebt hat, wird gekürt. Sie ist eine von zehn Finalistinnen.

Tel Aviv | Salina Steinfeld aus der israelischen Küstenstadt Haifa ist mit 86 Jahren zur „Miss Holocaust Survivor 2021“ gekürt worden. „Wir müssen überall stark sein, um zu wissen, wie wir uns um uns selbst kümmern können - und am wichtigsten, uns gegenseitig zu helfen“, sagte Steinfeld nach der Wahl in Jerusalem, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.