DNA-Spur : Säure-Anschlag auf damaligen Innogy-Manager: Verdächtiger verhaftet

Vor knapp vier Jahren wurde der Innogy-Manager Bernhard Günther mit Säure attackiert. Eine DNA-Spur hat jetzt zu einem Verdächtigen geführt.

Haan/Brüssel | Knapp vier Jahre nach einem Säure-Attentat auf den damaligen Innogy-Manager Bernhard Günther in Haan (Nordrhein-Westfalen) ist ein Mann unter dringendem Tatverdacht in der belgischen Provinz Limburg festgenommen und in Haft genommen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Wuppertal am Freitag mit. Eine DNA-Spur belaste den Mann. ...

