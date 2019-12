Im Alter von 59 Jahren : "SAT.1"-Imbiss-Tester Harry Schulz gestorben

Viele kannten ihn aus dem "SAT.1"-Frühstücksfernsehen, in Hamburg betrieb Harry Schulz zudem einen eigenen Imbiss.

von Jakob Koch

06. Dezember 2019, 21:36 Uhr

Hamburg | Wie das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" und die "Hamburger Morgenpost" übereinstimmend schreiben, ist der beliebte TV-Imbiss-Tester am Mittwoch in Hamburg überraschend verstorben. Dies hätten familiäre Kreise bestätigt.

Harry Schulz testete jahrelang für das "SAT.1"-Frühstücksfernsehen kulinarische Spezialitäten auf der ganzen Welt. Schulz betrieb in Hamburg zudem den "Lütt'n Grill" in der Sternschanze. Noch am Dienstag trat der 59-Jährige öffentlich bei einer Charity-Veranstaltung mit anderen prominenten Helfern bei "Mehr als eine warme Mahlzeit" für Hamburgs Bedürftige in der dortigen Fischauktionshalle auf.