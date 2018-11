Rührende Geschichte um Meerschweinchen : Kind muss sich von Haustier trennen: „Bitte helft dem Wirbel!“

Die herzzerreißende Geschichte eines Kindes und seines Meerschweinchens berührt derzeit Tausende Menschen.

von Sebastian Lohse

22. November 2018, 11:55 Uhr

Weiterstadt | Ein Meerschweinchen mit einer tragischen Geschichte erobert momentan die sozialen Netzwerke. Im hessischen Weiterstadt fand ein aufmerksamer Passant einen kleinen Karton neben einem Altkleidercontainer. Darin: das Meerschweinchen Wirbel. Neben dem Tier findet sich zudem eine kleine Metalldose. Darin ein Brief, der offensichtlich von einem Kind geschrieben wurde: "Bitte helft dem Wirbel. Mein Papa will es nicht haben. Geld ist dabei." Und tatsächlich: In die Dose hatte das Kind zusätzlich einen 20-Zloty-Schein und ein paar Geldmünzen - zusammen etwa 7 Euro - gepackt.

Wirbel an Gnadenhof übergeben

Der Finder übergab Wirbel umgehend dem Tierhilfeverein Kellerranch, wo Karl-Heinz Keller das verschreckte Tier in seine Obhut aufnahm. "Wenn man so was in der Kiste findet, das geht immer an die Substanz", so Keller, der auf dem Gnadenhof arbeitet, in einem Interview mit der "hessenschau". Seine Frau Jutta habe weinen müssen, als sie den Brief las, und stellte daraufhin einen Text auf Facebook online. Sie wandte sich darin direkt „an den feigen Vater eines großherzigen Kindes“. Doch auch für das offensichtlich traurige Kind, dass seinen pelzigen Freund abgeben musste, fand sie warme Worte:

Enorme Resonanz aus dem Netz

Tausende kommentierten und reagierten auf Kellers Post. Über 46.000 Mal wurde der Link geteilt. In den Kommentaren boten viele an, Meerschweinchen Wirbel aufzunehmen und sich darum zu kümmern. Die User reagierten oft traurig und wütend zugleich. So schrieb beispielsweise eine Frau: "Mir zerreißt es das Herz. Ich hoffe, das Kind erfährt irgendwie, dass es seinem Wirbel gut geht." Auf die enorme Resonanz hin bedankte sich der Tierhilfeverein in einem weiteren Post für die zahlreichen Reaktionen: