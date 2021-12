Kinder komplett übersättigt : Psychologe Rüdiger Maas: „Eltern wollen heute viel zu perfekt sein“

Eltern ziehen ihre Kinder heutzutage zu einer lebensunfähigen Generation heran, sagt Psychologe Rüdiger Maas. Im Interview erklärt er, warum Schluss mit der ständigen Überbehütung sein muss.

Augsburg | Überbehütet und völlig unvorbereitet für die Zukunft – so werden Kinder heutzutage von ihren Eltern erzogen, sagt Psychologe Rüdiger Maas. Am Institut für Generationenforschung hat er die "Generation Alpha" genauer untersucht, also die seit 2010 geborenen Kinder. Seine Ergebnisse hat er im Buch "Generation lebensunfähig – Wie unsere Kinder um ihre Zuk...

