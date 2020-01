Rot am See : Schüsse in Baden-Württemberg – mehrere Tote und Verletzte

In Rot am See sind Schüsse gefallen - es soll sechs Tote geben. Der Schütze ist gefasst.

von dpa

24. Januar 2020, 14:08 Uhr

Wie die Polizei Aalen auf ihrem Twitter-Account mitteilt, gibt es derzeit einen großen Polizeieinsatz in Rot am See.





Ersten Informationen zufolge sind in dem baden-württembergischen Ort gegen 12.45 Uhr Schüsse gefallen. In ihrer Pressemitteilung spricht die Polizei von mehreren Verletzten sowie sechs Toten. Das bestätigte die Polizei gegenüber der Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Einzeltäter ist gefasst

Der Tatort befindet sich in der Bahnhofstraße. Der Täter soll gefasst worden sein. Die Polizei ist mit "starken Kräften" im Einsatz. Auch der Rettungsdienst ist vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen liege ein Beziehungsverhältnis vor. Es gebe derzeit keinen Hinweis auf weitere Täter – es habe sich um einen Einzeltäter gehandelt.

Ein Polizeisprecher sagte der dpa, Täter und Opfer hätten sich gekannt. Das Motiv sei allerdings unklar.