Rot am See : Schüsse in Baden-Württemberg – es soll mehrere Tote geben

In Rot am See sind Schüsse gefallen - es soll sechs Tote geben. Der Schütze ist gefasst.

von dpa

24. Januar 2020, 14:08 Uhr

Wie die Polizei Aalen auf ihrem Twitter-Account mitteilt, gibt es derzeit einen großen Polizeieinsatz in Rot am See.





Ersten Informationen zufolge sind in dem baden-württembergischen Ort gegen 12.45 Uhr Schüsse gefallen. In einer ersten Pressemitteilung vermutet die Polizei mehrere Verletzte sowie mehrere Tote. Der Tatort befinde sich in der Bahnhofstraße. Der Täter soll gefasst worden sein. Der Rettungsdienst ist im Einsatz.

Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus, der Täter und die Opfer sollen sich gekannt haben.