Bewertungen bei Facebook und Google : Deutschlands beliebteste Weihnachtsmärkte: Rostock in der Spitzengruppe

Vorn liegen zudem die Märkte in Dresden, Chemnitz, Hamburg und Erfurt.

von Christopher Chirvi

30. November 2018, 11:37 Uhr

Hamburg | Schon vor dem ersten Advent am kommenden Wochenende haben die meisten Weihnachtsmärkte in Deutschland geöffnet. Doch wo lohnt sich ein Besuch am meisten? Wie schneiden sie in den sozialen Medien ab?

Interaktive Karte: Die schönsten Weihnachtsmärkte im Norden

Das Verbraucherportal Testberichte.de hat die Google- und Facebook-Bewertungen der Weihnachtsmmärkte in den 80 größten Städten Deutschlands mit mehr als 100.000 Einwohnern ausgewertet. Das sind demnach die zehn beliebtesten Märkte:

Berücksichtigt wurden dabei in der Regel die Märkte mit den größten Besucherzahlen, die auf einem zentralen Platz liegen. Ausnahmen bilden die beiden größten Städte Berlin und Hamburg, aus denen insgesamt fünf Weihnachtsmärkte berücksichtigt wurden.



