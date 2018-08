Reudnitz-Center : Einkaufszentrum in Leipzig evakuiert – verdächtige Person gesucht

Wegen einer verdächtig erscheinenden Person wurde in Leipzig ein großer Einkaufskomplex evakuiert.

von dpa

10. August 2018, 23:35 Uhr

Leipzig | Nach einem Hinweis auf eine verdächtig erscheinende Person hat die Polizei in Leipzig ein Gebäude mit Geschäften evakuiert und stundenlang durchsucht. Der Einsatz im Reudnitz-Center dauere noch an, sagte ein Polizeisprecher am späten Freitagabend. Bisher habe man aber noch nichts gefunden. Dem Hinweis zufolge sei die Person aufgrund ihrer Erscheinung und ihres Verhaltens aufgefallen. Medien wie "Bild" und "Tag24" berichteten, jemand habe einen Mann gesehen, der etwas getragen habe, das an eine Bombe denken lassen könnte.

Mehrere Straßen im Bereich des Centers waren laut Polizei am Freitagabend gesperrt. Das Reudnitz-Center im Ortsteil Reudnitz-Thonberg ist ein Komplex mit Supermarkt, Ladenpassage, Bibliothek, Gastronomie, Parkhaus und Büros.