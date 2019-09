Schwerer Unfall auf der Flucht : 76-Jährige in Borchen getötet: TV-Tierarzt unter Verdacht

Eine 76-jährige Frau ist am Sonntag in ihrem Haus tot aufgefunden worden. Unter Verdacht steht ein bekannter TV-Tierarzt.

von Marie Busse

24. September 2019, 16:14 Uhr

Paderborn | Eine Angehörige verständigte nach Angaben von Polizei und Staatsanwalt am Sonntagabend die Feuerwehr. Sie machte sich Sorgen, weil sie die 76-jährige Frau nicht erreichen konnte. Die Rettungskräfte fanden im Haus in Borchen die Leiche der Seniorin. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Unter Verdacht steht der Schwiegersohn der Frau. Er ist nach Informationen der Neuen Westfälischen und der Bild-Zeitung als Tierarzt tätig und aus dem Fernsehen bekannt. Der 53-Jährige lebt gemeinsam mit seiner Frau ebenfalls in dem Haus. Die Polizei nahm ihm in der Nähe von Nürnberg fest.

Flucht endet mit schwerem Unfall

Er war offenbar mit seiner Frau bereits am Sonntagmorgen weggefahren. Die Polizei leitete daraufhin eine Fahndung ein. Das Paar war gegen 11 Uhr auf der A3 in einen schweren Autounfall verwickelt, bei dem ein 75-Jähriger starb. Die Ehefrau des Verdächtigen lief nach Angaben der Polizei über die Autobahn, überquerte die Leitplanke und wurde schließlich auf der Gegenfahrbahn von einem Auto angefahren. Ein Rettungshubschrauber brachte sie mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Der 53-Jährige mietete sich in ein Hotel in der Nähe des Krankenhauses ein, dort wurde er in der Nacht zu Montag um 1 Uhr von Spezialkräften festgenommen.

Die Polizei Bielefeld hat eine zwölfköpfige Mordkommission mit Ermittlern aus Bielefeld und Paderborn eingerichtet. Weitere Informationen zum Motiv und Hintergründen der Tat sind noch nicht bekannt.

