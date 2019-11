Pechvogel aus NRW : Rentner vergisst 20.000 Euro auf Autodach: Polizei appelliert an Finder

Ein 70 Jahre alter Mann aus Witten wollte sich für das Geld eigentlich ein neues Auto kaufen.

von dpa

26. November 2019, 18:53 Uhr

Witten | Die Polizei in Witten im Ruhrgebiet hat an einen möglichen Finder von 20.000 Euro appelliert, ehrlich zu sein und das Geld abzugeben. Der rechtmäßige Besitzer, ein knapp 70 Jahre alter Mann, hat den Verlust der hohen Summe in einem Umschlag angezeigt.

Geld war für Autokauf vorgesehen

Weil er sich am Wochenende ein neues Auto kaufen wollte, habe er das Geld am Freitag abgehoben, berichtete die Polizei am Dienstag. Der gehbehinderte Mann habe den Umschlag jedoch auf das Autodach gelegt, bevor er eingestiegen und losgefahren sei. So sei das Kuvert irgendwo auf den Straßen von Witten verschwunden. Sollte der Briefumschlag entdeckt werden, sollte der Finder das registrierte Geld im Fundbüro oder bei der Polizei abgeben. Kriminalpolizisten ermittelten unabhängig davon wegen Fundunterschlagung. Sie bitten um Hinweise.