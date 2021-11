Bayern : „Rennt nach hinten zum Zugende!“ - Messerattacke in ICE

Ein Mann greift in einem Zug Fahrgäste mit einem Messer an. Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot aus. Der mutmaßliche Täter wird festgenommen - viele Fragen sind aber noch offen.

Seubersdorf in der Oberpfalz | Als am Samstagvormittag der ICE 928 im Bahnhof der Gemeinde Seubersdorf in der Oberpfalz steht, ahnen die Anwohner schon, dass etwas nicht stimmt. „Als ich den gesehen habe, habe ich eigentlich schon gewusst, dass etwas passiert ist“, sagt ein 21-Jähriger, der in der Nähe wohnt. In dem 5000-Einwohner-Ort zwischen Regensburg und Nürnberg halten norm...

