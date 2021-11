Experte spricht über Gefahren : Reiterin wird in Niedersachsen von zwei Wölfen bedrängt

Bei einem Ausritt in einem Wald im Kreis Oldenburg wurden am vergangenen Samstag zwei Wölfe gesichtet. Wolfsberater Carsten Sauerwein äußert sich zur Gefahr für Menschen.

Harpstedt | Als Anke Söker am vergangenen Samstag in der Abenddämmerung auf einem kurzen Ausritt mit ihrem Pferd war, traute sie ihren Augen nicht. "Plötzlich sind zwei Wölfe aus dem Wald aufgetaucht und haben uns belauert", schildert Söker die Situation. Passiert ist das Ganze auf einem Sandweg zwischen der Schießanlage der Bundeswehr am Buchholz und Sprengelsbe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.