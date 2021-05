Was war passiert? : Reibekuchen-Truck von verstorbenem Willi Herren abgebrannt

Kurz nach seinem Tod liegt Willi Herrens letztes Projekt in Schutt und Asche: Der Foodtruck des TV-Stars ist abgebrannt.

Köln | Der Reibekuchen-Truck des vor gut zwei Wochen gestorbenen "Lindenstraße"-Schauspielers und Schlagersängers Willi Herren ist komplett ausgebrannt. Der Imbisswagen war am späten Sonntagabend auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Frechen bei Köln in Brand geraten, wie der Eigentümer von "Willi Herren's Rievkoochebud" am Montag bestätigte. Herren hatte d...

