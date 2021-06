Rassismus-Debatte : „Blödsinn“: Einwohner wollen Ortsnamen Negernbötel behalten

Die Grüne Jugend Segeberg will Negernbötel umbenennen. Den Anwohnern passt das gar nicht, wie unser Autor Bastian Fröhlig herausgefunden hat. Er hat sich auf Stimmenfang im Ort begeben.

von Bastian Fröhlig

02. Juni 2021, 12:09 Uhr

Negernbötel | Die Umbenennung ihres Dorfes Negernbötel ist Gesprächsthema zwischen zwei älteren Damen, die Sonnabendmittag am Gartenzaun klönen. „Da hat man sich ja wieder was ausgedacht. Was ein Blödsinn“, sagt eine der Damen. Sie ist über 80 Jahre alt, in Negernbötel geboren und aufgewachsen.

„Der Ort hieß schon immer so und das hat nichts mit Rassismus zu tun. Vielleicht sollten die jungen Menschen mal Plattdeutsch lernen“, sagt sie. Ihren Namen will sie wie ihre Nachbarin nicht in den Medien lesen. „Nachher habe ich Graffiti an der Tür“, fürchtet sie.

Der Namensursprung stammt aus dem Plattdeutschen und setzt sich zusammen aus den Worten: Botele, eine Siedlung, die am Kloster Segeberg entstand und dem Plattdeutsch-Wort „negern“, das so viel bedeutet, wie „näher“. Der Nachbarort Fehrenbötel trägt den Namen, weil dieser weiter weg vom Kloster ist.



„Ich bin vor mehr als 50 Jahren hierher gezogen und habe mir keine Gedanken gemacht“, sagt die andere Dame. Die Aufregung um den Ortsnamen kann sie nicht verstehen. „Das ist doch jetzt so ein Trend der Jugend. Man muss aber nicht alles ändern“, erläutert sie.

Bürgermeister: Namensänderung „kein Thema“

Beide sind sich einig: „Unser Bürgermeister hat schon das richtige zum Thema gesagt. Hoffentlich kann er das auch umsetzen.“ In Anlehnung an die Faule Trave und den Hohlen Bach hat eine einen Vorschlag: „Wenn man meint, der Name kommt von Neger, sollten wir uns vielleicht in schwarze Siedlung umbenennen. Das ist zumindest Hochdeutsch und für jeden verständlich.“

Marco Timme, Bürgermeister von Negernbötel, sagte zum Vorschlag der Grünen Jugend: „Eine Namensänderung ist für uns derzeit kein Thema. Unser Dorf trägt den Namen seit dem Jahr 1306 und zu dieser Zeit hatte auch die Namensgebung nichts mit dem Wort Neger zu tun.“

Er finde das Vorgehen seltsam und stellte klar: „Die Kosten wären viel zu hoch.“ Es müssten dann nicht nur ein paar Schilder ausgewechselt werden. Es würde ein hoher verwaltungstechnischer und bürokratischer Aufwand auf das kleine Dorf zukommen.

Auch Feuerwehr sieht kein Problem im Namen

Hin und wieder düst ein Motorradfahrer durch das gut 1000-Seelen-Dorf. Es sind wenige Anwohner auf der Straße. Bei der Freiwilligen Feuerwehr wird geübt. Auf die Frage, was die Ehrenamtler von der Umbenennung halten, ist ein gemeinschaftliches Stöhnen zu hören. „Gar nichts“, ruft eine Kameradin.

„Die Diskussion ändert nichts daran, dass wir den Namen unseres Dorfes trotzdem mögen“, ergänzt eine andere. Niklas Hübner, Gruppenführer und Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Negernbötel, wird auserkoren, die Frage zu beantworten.

Ich habe mit einigen Leuten bei der Feuerwehr und in der Nachbarschaft gesprochen. Die wollen alle, dass der Name bleibt. Niklas Hübner, Gruppenführer und Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Negernbötel

„Gar nichts“, sagt auch Hübner. „Die Rückmeldung habe ich auch aus dem Ort. Ich habe mit einigen Leuten bei der Feuerwehr und in der Nachbarschaft gesprochen. Die wollen alle, dass der Name bleibt“, berichtet er. Er habe nie mitbekommen, dass im Dorf Menschen diskriminiert worden seien. „Jeder ist hier willkommen. Sei es bei Dorffesten, wenn wir diese wieder feiern dürfen, im Sportverein oder bei der Freiwilligen Feuerwehr. Jetzt kommen Leute von außen, die ein Problem sehen.“

Normalerweise ist die Aufregung nach einer Woche vorbei. Wir haben nicht gedacht, dass es so die Runde macht. Niklas Hübner, Gruppenführer und Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Negernbötel

„Normalerweise ist die Aufregung nach einer Woche vorbei“, sagt Hübner. Die Idee, das Dorf umzubenennen, habe es immer wieder mal gegeben. „Dass es so groß wird wie jetzt, dass es sogar im Fernsehen kommt, haben wir noch nicht erlebt. Wir haben nicht gedacht, dass es so die Runde macht.“

Er sei stolz auf den Namen des Ortes und verweist auf die Plattdeutsche Herkunft. „Plattdeutsch ist Kulturgut. Das sollte man beibehalten. Natürlich müssen wir uns viele Gedanken über Rassismus machen, aber die Umbenennung des Ortes ist am Thema vorbei“, ist Hübner überzeugt.

Ortsname bringt kostenlose Rikscha-Fahrt auf dem Kiez ein

Der Ortsname Negernbötel habe Hübner schon eine Beschimpfung als Nazi und anschließend eine kostenlose Rikscha-Fahrt über die Hamburger Reeperbahn eingebracht. „Ich habe einen Fahrer gefragt, ob er mich nach Negernbötel fahren kann. Er hat mich als Nazi beschimpft“, erinnert sich Hübner. Als er seinen Personalausweis vorzeigte, musste der Fahrer lachen und zeigte ihn bei seinen Kollegen herum. „Meine Freunde und ich haben dann eine kostenlose Rundfahrt bekommen“, sagt Hübner.

Warum sollte man den Namen ändern, nur weil einige sagen, er habe einen rassistischen Hintergrund? Hertha Meintz, Dorfbewohnerin seit fünf Jahren

„Was soll das?“, fragt Hertha Meintz zum Vorschlag der Grünen Jugend. Vor fünf Jahren sei sie nach Negernbötel gezogen. „Ich habe mir nichts dabei gedacht, den Ortsnamen gegoogelt und da konnte ich lesen, was er bedeutet und dass er aus dem Plattdeutschen stammt“, sagt sie, während sie den Gehweg vor ihrem Haus reinigt. „Warum sollte man den Namen ändern, nur weil einige sagen, er habe einen rassistischen Hintergrund?“

Von dem Vorschlag der Grünen Jugend hatte Siegbert Vetten nichts mitbekommen, bis er angesprochen wurde. „Ich habe mich an den Namen gewöhnt. Ich bin zwei Dörfer weiter aufgewachsen und kenne es nicht anders. Den Namen gibt es ja schon mehrere Hundert Jahre. Das hat nichts mit Rassismus zu tun“, ist er überzeugt.

Die Gemeinde umzubenennen, halte er für „Blödsinn“. „Das wird wieder alles aufgebauscht. Die Diskussion haben wir ja nicht zum ersten Mal.“ Seltsame Kommentare habe er noch nie erhalten, wenn er seinen Wohnort nannte. „Ich bin mal angesprochen worden, weil jemand ständig hier durchgefahren ist. Jetzt fahren die meisten ja über die Autobahn um uns herum“, sagt Vetten.

Die haben doch einen an der Klatsche. Da sieht man mal wieder, dass die Grünen kein Gehirn haben. Anwohner, der anonym bleiben will

In einem Vorgarten schraubt ein älterer Herr an einem Fahrrad. Sein Name steht groß am Gartentor. Nennen und in den Medien lesen will er ihn aber nicht. „Ich habe keine Lust auf Randale“, sagt er.

Grüne SH distanzieren sich vom Jugend-Vorstoß

Für ihn sei die Idee der Umbenennung reine Langeweile. „Wenn einem der Name nicht passt, dann muss er nicht hierher ziehen“, sagt der Senior. Er findet die bundesweite Werbung für das Dorf lustig: „So werden wir bekannt, aber wir haben nicht mehr viele Bauplätze“, sagt er.

Die Grünen Schleswig-Holstein haben sich übrigens bereits vom Vorstoß der Grünen Jugend via Twitter distanziert:

