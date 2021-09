Anonymer Käufer : Ramones-Gitarre für fast eine Million Dollar versteigert

Johnny Ramone ist seit über 17 Jahren tot. Jetzt hat eine Gitarre des Punk-Musikers fast eine Million Dollar bei einer Auktion eingebracht.

Boston | Eine Gitarre von Punk-Musiker Johnny Ramone (1948-2004), die er auf 15 Alben der Ramones und rund 2000 Konzerten benutzte, ist in den USA für fast eine Million Dollar versteigert worden. Das Instrument habe 937.500 Dollar (etwa 800.000 Euro) eingebracht, etwa doppelt so viel wie zuvor erwartet, teilte das Auktionshaus RR Auction in Boston mit. Der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.