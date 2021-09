Unglück : Rätselhafter Fall - Tote nach Hausexplosion identifiziert

Die Explosion einer Doppelhaushälfte in Oberbayern ist nach wie vor rätselhaft. Fest steht: Bei der Toten im Haus handelt es sich um die vermisste Bewohnerin. Dennoch sind noch viele Fragen offen.

Rohrbach | Ein ohrenbetäubender Knall, dann stürzt ein Haus in sich zusammen, später findet die Polizei eine Tote zwischen den Trümmern. Inzwischen steht fest, dass es sich dabei um eine 54-Jährige handelt, die mit ihrem Mann im Erdgeschoss der Doppelhaushälfte in Rohrbach an der Ilm lebte. Ob es aber der 55-Jährige ist, der kurz nach der Explosion in einem A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.