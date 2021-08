Fallzahlen : RKI registriert 2126 Corona-Neuinfektionen

Auch zu Wochenbeginn steigt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter an - sie liegt jetzt bei 35,0. Das RKI registriert 2126 neue Infektionen sowie vier Todesfälle.

Berlin | Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag sie bei 36,2 - am Vortag hatte der Wert 35,0 betragen, vor einer Woche 23,1. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 2126 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 1183 Ansteckungen gelegen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.