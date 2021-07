Pandemie : RKI meldet deutlichen Corona-Anstieg bei jungen Erwachsenen

Ähnlich wie im vergangenen Sommer breitet sich Corona derzeit bei den Jüngeren in Deutschland wieder stärker aus. Die Angst wächst, dass neue Beschränkungen nötig werden. Reicht der Stand der Impfungen?

Berlin | Steigende Corona-Zahlen in Deutschland und ein starkes Anschwellen von Ausbrüche in Nachbarländern lassen die Sorge vor neuen Einschränkungen in Deutschland wachsen. Laut Robert Koch-Institut hat sich das Virus vor allem bei jungen Menschen verbreitet. Die Delta-Variante habe rasch viele Ungeimpfte getroffen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier...

