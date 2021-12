Prozess : Prozess um Tod von Leonie: Mutter sagt aus

Im Januar 2019 stirbt die sechsjährige Leonie - nach massiver Gewalt durch den Stiefvater. Er bekommt eine lebenslängliche Freiheitsstrafe wegen Mordes. Hat die Mutter eine Mitschuld an ihrem Tod?

Torgelow | Leonie hätte überleben können, sagt die Staatsanwältin. Dafür, dass das sechsjährige Mädchen im Januar 2019 an den Folgen schwerster Gewalt stirbt, sitzt ihr Stiefvater im Gefängnis. Doch welche Verantwortung trägt die Mutter? Darum ging es am Donnerstag vor dem Amtsgericht Neubrandenburg. Das Mädchen hätte nicht sterben müssen, so die Staatsanwält...

