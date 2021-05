Kontrolle in Düsseldorf : Polizisten überrascht: Mann trägt Ü-Ei mit Heroin in der Unterhose

Ein Mann hatte Heroin in seiner Unterhose versteckt. Festgenommen wurde er auch wegen eines anderen Delikts.

Düsseldorf | Einen wahrlich überraschenden Drogenfund machten Bundespolizisten bei einem mutmaßlichen Fahrraddieb: Sie fassten am Sonntag einen Mann, der in seiner Unterhose eine gelbe Kapsel eines Überraschungseis mit Heroin versteckt hatte. Der 46-Jährige war am Düsseldorfer Hauptbahnhof wegen des Verdachts eines Fahrraddiebstahls überprüft worden, teilte die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.