Cuxhaven : Polizei beschlagnahmt Unmengen an Waffen - Mann in Haft

Kriegswaffen, Messer, Bögen und Armbrüste: Die Polizei hat bei einem Mann aus der Nähe von Cuxhaven große Mengen an Waffen gefunden. Gegen den 61-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen.

Wingst | Nach dem Auffinden großer Mengen an Waffen ist ein Mann aus der Nähe von Cuxhaven in Untersuchungshaft gekommen. Bei Durchsuchungen seien neben Betäubungsmitteln auch diverse Kurz- und Langwaffen, Kriegswaffen, Messer, Bögen, Armbrüste und Munition im hohen fünfstelligen Bereich gefunden worden, teilte die Polizei in Cuxhaven am Freitag mit. Für de...

