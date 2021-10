Todesschuss am Filmset : Bestätigt: Waffe von Alec Baldwin enthielt scharfe Munition

Kommt es zur Anklage gegen Alec Baldwin? Die Staatsanwaltschaft gab im Fall des Schauspielers, der wohl unabsichtlich eine Kamerafrau am Filmset erschossen hatte, am Mittwoch Antworten.

Los Angeles | Die Waffe, die der Schauspieler Alec Baldwin am Set des Westerns "Rust" benutzt hat, enthielt nach Angaben der Polizei scharfe Munition. Dies gaben die Ermittler am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Santa Fe (US-Bundesstaat New Mexico) bekannt. Das abgegebene Projektil konnte sichergestellt werden, sagte Sheriff Adan Mendoza. Es gebe Hinweise, das...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.