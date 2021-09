„Harry Potter“-Vorgeschichte : Phantastische Tierwesen 3: Film kommt früher als erwartet in die Kinos

"Harry Potter"-Fans können sich freuen: Endlich steht ein Starttermin für die Fortsetzung der "Phantastische Tierwesen"-Reihe fest – der Film kommt drei Monate früher als erwartet in die Kinos.

London | Lange haben Fans darauf gewartet: Die Produktionsfirma Warner Bros. Pictures hat am Mittwoch den Starttermin des neuen "Phantastische Tierwesen"-Streifens bekanntgegeben. Der dritte Teil der Reihe kommt am 15. April 2022, also an Karfreitag, in die nordamerikanischen Kinos, wie das Film-Portal "Deadline" berichtete. Zuvor war der 15. Juli als Startter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.