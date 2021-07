Nach der OP : Erster Spaziergang: Papst Franziskus weiter auf Weg der Besserung

Papst Franziskus ist nach Angaben des Heiligen Stuhls nach seiner Operation auf dem Weg der Besserung. Am Morgen habe er gefrühstückt, einige Zeitungen gelesen und sei spazieren gegangen.

Rom | Auch die Ergebnisse der Untersuchungen nach der Dickdarm-OP seien gut, hieß es vom Vatikan-Sprecher Matteo Bruni am Dienstag. Das 84 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche hatte sich am Sonntag für den geplanten Eingriff in die Poliklinik Agostino Gemelli in Rom begeben. Dort soll er ungefähr eine Woche zur Erholung bleiben, wenn es keine Kompli...

