Beinahe Zusammenstoß beim Walzer : Panne bei "Let's Dance" mit Kameramann: Evelyn ist raus

ANZEIGE | Ihr Lieben - 3, 2, 1 auf in den Schuh , denn wir tanzen zuerst zu Canât live without you Wir können nicht ohne eure Anrufe überleben, helft uns damit wir auch nächste Woche auf Wolke 7 schweben ï¸ Die Beste Community Ever, das seid IHR ï¸ Ruft für uns an, heute haben wir die Rufnummer VIER! Wir wollen sooo unbedingt ins Halbfinale kommen! Küsschen 01379-1010 04 oder sms mit der 04 an die 44644 0,50€ pro Anruf dt. Festnetz/sms/mobil viel höher/ mehr Infos unter rtl.de #teamevev #bestteam #letsdance #bestecommunityever #mariahcarey #rtl