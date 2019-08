Valentina Sampaio : Nur aus PR-Gründen? "Victoria's Secret" bucht dieses Transgender-Model

View this post on Instagram

So proud and Super happyyy merciiiii Ameiii super felizzz #vsstorm @joymodel @ferherbert #Repost @vogueparis with @repostapp ã»ã»ã» Photographed by Mert Alas & Marcus Piggott, styled by Emmanuelle Alt, with make-up by Isamaya Ffrench and hair by Paul Hanlon. Out February 23rd. @emmanuellealt @valentts @mertalas @macpiggott @isamayaffrench @paulhanlonhair @YSL #emmanuellealt #ValentinaSampaio #MertandMarcus #isamayaffrench #PaulHanlon #SaintLaurent