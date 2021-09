Folgenreiches Missverständnis : Offener Hosenstall im Zug: Frau greift Senior mit Pfefferspray an

Eine junge Frau hat in einer Regionalbahn einen Senior mit Pfefferspray angegriffen, weil sie ihn für einen Exhibitionisten hielt.

Münster | Ein Toilettengang in einer Regionalbahn nach Münster ist einem 82-Jährigen zum Verhängnis geworden: Aufgrund einer Erkrankung habe er dringend aufs Klo gemusst und die Hose schon auf dem Weg zur Zugtoilette geöffnet. Da das WC in der Bahn defekt gewesen sei, ging er zurück zu seinem Platz. Als er den Reißverschluss seiner Hose an seinem Sitzplatz schl...

