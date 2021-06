Verdacht auf Gewaltverbrechen : Leiche mit mehreren Messerstichen östlich von Hamburg gefunden

Leichenfund in der Nähe von Hamburg: Der Tote wurde mit mehreren Messerstichen auf einem Grundstück in Köthel (Schleswig-Holstein) entdeckt. Es gibt erste Hinweise auf ein Gewaltverbrechen.

Köthel | Östlich von Hamburg in Köthel (Schleswig-Holstein) ist am Freitagmorgen gegen 7.50 Uhr eine männliche Leiche mit mehreren Messerstichen auf einem Grundstück gefunden worden. Es handele sich um den Bewohner einer Doppelhaushälfte, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck am Freitag. Todesursache- und Umstände würden aktuell ermittelt. Weiter...

