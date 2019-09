Tragödie in den Alpen : Deutscher stürzt beim Wandern 250 Meter in den Tod

Am Freitag ist ein Deutscher auf einem Berggrat in den österreichischen Alpen gestolpert und in die Tiefe gestürzt.

von dpa

07. September 2019, 17:08 Uhr

Häselgehr | Beim Wandern auf einem Berggrat ist ein Deutscher in den österreichischen Alpen tödlich verunglückt. Wie die Polizei in Innsbruck am Samstag mitteilte, stürzte der 50-Jährige am Freitag in den Lechtaler Alpen 250 Meter über felsiges Gelände in die Tiefe.

Die vierköpfige Gruppe, mit der der Mann unterwegs war, wollte von der Wannenspitze auf einem Berggrat zu einem benachbarten Gipfel gelangen, als der 50-Jährige im Nebel auf dem leicht beschneiten Untergrund stolperte und abstürzte. Seine Begleiter alarmierten sofort die Rettungskräfte. Wegen der schlechten Sichtverhältnisse stiegen Bergretter statt mit dem Hubschrauber zu Fuß zu der Unfallstelle auf, wo sie den Mann in den Abendstunden tot entdeckten. Erst am Samstagmorgen konnte er mittels eines Hubschraubers geborgen werden. Die Begleiter wurden von der Bergrettung schwer geschockt ins Tal begleitet und vom Krisen-interventionsteam des Roten Kreuzes betreut.

