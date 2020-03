Drastische Einschränkungen : Öffentliches Leben in Deutschland wird weitgehend lahmgelegt – ein Überblick

Die meisten Läden und öffentlichen Einrichtungen müssen wegen der Coronavirus-Pandemie schließen.

von dpa und afp

16. März 2020, 16:13 Uhr

Berlin | Zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus soll das öffentliche Leben in Deutschland drastisch eingeschränkt werden. Die Bundesregierung vereinbarte mit den Ministerpräsidenten der Länder, dass zahlreiche Geschäfte geschlossen werden sollen, wie aus einem Beschlusspapier hervorgeht. Ziel sei es, soziale Kontakte im öffentlichen Bereich weiter einzuschränken.

Bei den Beschlüssen handelt es sich den Angaben zufolge um "Leitlinien zum einheitlichen Vorgehen zur weiteren Beschränkung von sozialen Kontakten". Die konkreten Regelungen müssen die Bundesländer in Gang setzen. Die Maßnahmen sollen ab sofort gelten.

Hamsterkäufe unnötig – Diese Geschäfte bleiben geöffnet

Ausdrücklich nicht geschlossen werden sollen Supermärkte, Getränkemärkte, Friseure, Waschsalons, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen – aber auch Poststellen, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte oder der Großhandel. Für diese Bereiche soll vielmehr die Sonntagsverkaufsverbote bis auf weiteres grundsätzlich ausgesetzt werden. Damit soll die Versorgung der Bevölkerung sichergestellt werden. Hier sollen aber Hygiene- und Zugangsauflagen erlassen werden, also etwa was Warteschlangen und die Zahl der Kunden im Markt angeht.

Essen gibt es genug – Personal fehlt Händler an der Belastungsgrenze Mehr Lebensmittel geordert: Die Warenversorgung in Deutschland ist nach Angaben der großen Handelsketten weiter gesichert. Edeka und Rewe betonten, sie hätten in den vergangenen Tagen die Frequenz der Warenbelieferung bereits erhöht, um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden. Aldi, Real und Kaufland äußerten sich ähnlich.

Lagerhelfer und Kassierer fehlen: Allerdings suchen die Händler dringend Helfer zum Einräumen und Verkaufen der Lebensmittel. "Wer in unseren Märkten jetzt als Aushilfe tätig werden möchte, kann sich unkompliziert bewerben", sagte Rewe-Chef Lionel Souque am Montag. Auch Edeka und Netto forderten Interessenten auf, sich direkt in der nächsten Filialen zu melden. Die Händler hoffen nicht zuletzt auf Studenten, die wegen der Schließung der Universitäten aktuell nichts zu tun haben. Keine Hamsterkäufe notwendig: Der Lebensmittel-Einzelhandel appellierte indes erneut an die Verbraucher, nur so viel einzukaufen, wie es der unmittelbare Bedarf erfordert. "Bitte seht von Hamsterkäufen ab", rief der Sprecher des Bundesverbands des Deutschen Lebensmittelhandels, Christian Böttcher, die Verbraucher auf. "Damit leisten wir alle einen Beitrag, dass alle was bekommen."





Schließung von Kneipen, Theater und Kinos

Wie in verschiedenen Bundesländern bereits geschehen, sollen außerdem überall Einrichtungen wie Bars, Clubs, Diskotheken und Kneipen, Messen, Ausstellungen, Kinos, Theater, Opernhäuser und Museen sowie Spielbanken, Wettannahmestellen und Bordelle zugemacht werden.

Schwimmbäder und Fitnessstudios sollen schließen

Auch der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbädern, Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen solle geschlossen werden. Auch Spielplätze sollen gesperrt werden.

Gaststätten sollen spätestens um 18 Uhr schließen

Restaurants und Hotel sollen geöffnet bleiben dürfen, allerdings auch nur unter Auflagen. Restaurants und Speisegaststätten dürfen demnach frühestens ab sechs Uhr morgens aufmachen und müssen spätestens um 18 Uhr wieder schließen.

Für Mensen, Restaurants, Speisegaststätten und Hotels soll das Risiko einer Verbreitung des Coronavirus zudem durch eine Abstandsregelung für Tische sowie einer Reglementierung der Besucherzahl verringert werden.

Gottesdienste und Bildungskurse ausgesetzt

Außerdem sollen laut Beschluss Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen verboten werden. Dies gilt auch für Angebote in Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich sowie Reisebusreisen- und für Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und anderen Glaubensgemeinschaften.

Besuchsregeln für Kliniken und Bildungsstätten

Für Krankenhäuser und Pflegeheime soll es neue Besuchsregelungen geben. So könnte Besuch nur noch einmal am Tag für eine Stunde gestattet werden. Für Einrichtungen des Gesundheitsdienstes sowie für Universitäten, Schulen und Kindergärten – wenn sie nicht ohnehin geschlossen sind – soll es zudem ein "generelles Betretungsverbot" geben für Menschen, die sich in den vorangegangenen 14 Tagen in Risikogebieten im Ausland oder besonders betroffenen Regionen im Inland.

Hotelübernachtungen nicht mehr für Touristen

Bund und Länder wollen zudem den Tourismus in Deutschland einschränken. In dem Beschluss heißt es, es seien Regelungen zu erlassen, "dass Übernachtungsangebote im Inland nur zu notwendigen und ausdrücklich nicht zu touristischen Zwecken genutzt werden können".

Steinmeier: "Wir müssen jetzt unseren Alltag ändern"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier appellierte an das Verantwortungsbewusstsein der Deutschen. Er bitte "uns alle: Seien wir vernünftig, seien wir solidarisch", sagte Steinmeier in einer am Montag veröffentlichten Videobotschaft. "Manchmal erfordert die Vernunft einschneidendes Handeln – das ist jetzt der Fall", sagte er weiter. "Wir müssen jetzt unseren Alltag ändern – jede und jeder Einzelne."

"Ich versichere Ihnen: Ihre Selbstbeschränkung heute wird morgen Leben retten", sagte Steinmeier. "Gemeinsam müssen wir dafür sorgen, dass sich das Virus möglichst langsam ausbreitet." Wo immer möglich, sollten die Menschen zu Hause bleiben und den "Nahkontakt" zu anderen meiden. Das Staatsoberhaupt bat um Verständnis für die "einschränkenden Maßnahmen". Diese seien notwendig – "bitte halten Sie sich daran".





Die Bundesregierung und die Landesregierungen täten alles dafür, dass die Coronakrise nicht zur Existenzkrise für Unternehmen, Arbeitnehmer und Selbständige werde, "und auch dafür, dass die Versorgung mit Lebensmitteln und Bargeld gewährleistet bleibt", betonte Steinmeier.

Er zeigte sich zugleich überzeugt, dass sich das Virus nur durch die gesamte Weltgemeinschaft besiegen lasse. "Wir müssen jetzt als Europäer zusammenhalten – wir haben es in der Hand, ob Solidarität nach innen und nach außen die Oberhand gewinnt oder der Egoismus des Jeder-für-sich." Nach der Coronakrise werde die Welt eine andere sein. "In welcher Welt, in welcher Gesellschaft wir leben werden, hängt von uns ab", mahnte Steinmeier. "Halten wir heute voneinander Abstand – damit wir uns morgen wieder umarmen können."