Unerwartete Hilfsbereitschaft : Obdachloser sucht in Café Schutz vor der Kälte und bekommt einen Job

Es ist eine herzerwärmende Geschichte.

von Christian Ströhl

23. November 2019, 10:27 Uhr

Nürnberg | Vor rund einem Jahr verlor Willi Vogelbacher (62) seinen Job. Er war Kellner. Als das Lokal pleite ging, landete Vogelbacher auf der Straße. Vor einem Monat suchte er in einem Café in Nürnberg Schutz vor der Kälte. Stundenlang saß er dort vor seinem Kaffeebecher, bis die Café-Chefin Birgit Wegner ihn ansprach. Eigentlich wollte sie ihn rauswerfen. Doch dieses Mal kamen die beiden ins Gespräch und die Geschichte nahm eine herzerwärmende Wendung.

Unerwartete Hilfe

Wegner kennt Vogelbacher schon seit Langem. "Nahezu jeden Tag sitzt er im Café, meist vor einer leeren Kaffeetasse", sagt sie. Doch an diesem einen Tag bleibt sie sitzen, hört sie sich seine Geschichte an und entschließt sich, ihm zu helfen. Wegner drückt Vogelbacher 20 Euro für einen Friseurbesuch in die Hand und krempelt damit das Leben von Vogelbacher um.

Sein Leben lang schlug er sich mit Mini-Jobs durch, sozialversichert sei er nie gewesen. Die Folgen: kein Arbeitslosengeld, Wohnung weg. Familie habe er nicht. Er sagt: "Seit Dezember 2018 lebe ich auf der Straße. Schlafe auf einer Bank. Gleich hier gegenüber vom Café." In den Unterkünften für Obdachlose halte er es nie lange aus: "Da ist es laut, viele betrinken sich und beklauen die anderen. Ich trinke nicht."

Vorstellungsgespräch beim Bäcker

"Nach dem Friseurbesuch war er kaum mehr wiederzuerkennen", sagt Wegner. Danach nahm sie Kontakt zu einer Großbäckerei auf, um ihm einen Job zu vermitteln. "Er hat eine Chance verdient", ist sie überzeugt. Zum Vorstellungsgespräch begleitete sie ihn. Vogelbacher erhält die Zusage. Am Montag (25.11.2019) hat er seinen ersten Tag als Hilfsarbeiter. Wegner glaubt fest an ihn. "Willi ist hoch motiviert, trinkt nicht und nimmt keine Drogen."

Mit dem ersten Gehalt will sich der Obdachlose seinen größten Wunsch erfüllen: "Wieder in einer Wohnung leben."