Auszeichnung : Nobelpreis für deutschen Klimaforscher

Aktuell scheint die Klimakrise so präsent wie nie - doch vor der Erderwärmung warnen Forscher schon seit Jahrzehnten. Wissenschaftler, die entscheidend an der Entwicklung von Klimamodellen gearbeitet haben, werden nun mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet.

Stockholm | Wenige Wochen vor der Weltklimakonferenz in Glasgow werden ein deutscher Meteorologe und zwei weitere Wissenschaftler für ihre Beiträge zur Erforschung des Klimas und anderer komplexer Systeme mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet. Klaus Hasselmann teilt sich eine Hälfte des Preises mit dem in Japan geborenen US-Amerikaner Syukuro Manabe, die and...

