In Klinik verstorben : Polizei erschießt Asylbewerber in niedersächsischem Flüchtlingsheim

Polizisten haben bei einem Einsatz in einem Flüchtlingsheim in Harsefeld (Kreis Stade) einen Asylbewerber erschossen. Der 40-Jährige soll die Beamten mit einem Messer angegriffen haben.

Harsefeld | Die Polizisten seien am späten Sonntagabend in dem Heim in Harsefeld auf einen 40-jährigen Mann aus dem Sudan gestoßen, der mit einem Messer bewaffnet war. Das teilte die Staatsanwaltschaft Stade am Montag mit. „Im Verlauf des weiteren Einsatzes griff der 40-Jährige die Einsatzkräfte mit dem Messer an, weshalb diese von ihrer Schusswaffe Gebrauch mach...

