Hintergründe noch unklar : Polizei findet Leichen: Vier Männer in den Niederlanden erschossen

Die vier Männer sollen zwischen 27 und 62 Jahren alt sein.

von dpa

14. November 2018, 17:18 Uhr

Enschede | Die niederländische Polizei hat in einem Geschäftsgebäude in Enschede an der Grenze zu Deutschland die Leichen von vier Männern gefunden. Sie seien sehr wahrscheinlich erschossen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die vier Männer zwischen 27 und 62 Jahren seien bereits am Vortag in dem Gebäude getötet worden.

Hasch-Fund vor einigen Monaten

Gegen zwei der Opfer lief ein Strafverfahren wegen Drogendelikten. Weitere Einzelheiten über die Männer und den Tathergang nannte die Polizei zunächst nicht, die Ermittlungen dauern noch an. Die Polizei war ausgerückt, nachdem Schüsse in dem Großhandelsbetrieb für Gartenartikel gemeldet worden waren. Vor einigen Monaten hatte die Polizei dort 17 Kilo Hanf entdeckt. Laut den Westfälischen Nachrichten befand sich in dem Gebäude ein sogenannter "Growshop", wo Zubehör für die Cannabiszucht verkauft wird.

Enschedes Bürgermeister Onno van Veldhuizen sagte auf einer Pressekonferenz, die Tat sei ein "absoluter Tiefpunkt". Er habe den "Growshop" bereits im Juni schließen wollen, habe das allerdings nicht durchsetzen können. Die Betroffenen hätten allerdings eine Warnung erhalten. Bei einer anschließenden Kontrolle im Oktober sei dann nichts Verdächtiges gefunden worden.