Noch keine Entwarnung : Niederlande: Ohne Nachtleben gehen Infektionen zurück

Fast alles war erlaubt in den Niederlanden – dann kam die Rechnung. Die Infektionszahlen explodierten fast. Die Regierung zog die Notbremse, mit Erfolg. Doch für Entwarnung ist es nach ihrer Einschätzung noch zu früh.

Den Haag | Nach Wochen mit hohen Infektionsraten registrieren die Niederlande nun eine deutliche Trendwende. Am Mittwoch wurden 3513 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet, fast 500 weniger als am Vortag und der niedrigste Wert seit drei Wochen, wie das Institut für Gesundheit und Umwelt RIVM mitteilte. In den vergangenen sieben Tagen ging demnach die Zah...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.