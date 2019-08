Skurrile Facebook-Veranstaltung : Niederländer lädt zu "gemütlichem Brexit-Gucken am Strand"

Ein Niederländer will den sich abzeichnenden EU-Austritt Großbritanniens an Halloween entsprechend würdigen.

von Lorena Dreusicke

21. August 2019, 10:10 Uhr

Amsterdam | Ein niederländischer Facebook-Nutzer lädt zum gemeinsamen "Brexit-Beobachten" an der niederländischen Küste ein. Die Veranstaltung ist datiert auf den 31. Oktober 2019 – das Datum, an dem Großbritannien nach bisherigem Stand automatisch aus der EU austritt.

Der Veranstalter Ron Toekook lädt auf Facebook ab 10 Uhr Gäste an den Strand in Wijk Aan Zee ein, 20 Kilometer von Amsterdam entfernt. "Beobachtet Großbritannien von einer Strandliege aus, mit holländischen Pommes, französischem Wein und deutschem Bier, wenn es als geschlossene Einrichtung aufwacht", bewirbt er das Ereignis.

Zum Brexit passende Musikauswahl

Damit nicht genug: "Wenn genügend Interesse besteht, kann vielleicht eine Band auftreten, die die Songs spielt "Het is stil aan de overkant" (deutsch: Es ist ruhig auf der anderen Seite) und "We'll meet again" (deutsch: Wir sehen uns wieder)." Auch andere Musikwünsche seien willkommen.



Rund 7000 Facebook-Nutzer haben schon zugesagt, zu kommen, mehr als 52.000 zeigten sich interessiert. In den Kommentarspalten bekunden Nutzer ihre Vorfreude. Einige posten weitere spöttische Vorschläge für Songs oder Snacks – etwa "England lost" von Mick Jagger und ein Foto der britischen Spezialität Fish and Chips.

"Netter Abschied für einen guten Freund"

"Es wird ein netter Abschied für einen guten Freund, der zu einem aufregendem Abenteuer aufbricht, obwohl seine Zukunft vielleicht nicht so rosig ist", sagte Toekook der niederländischen Nachrichtenagentur ANP. Demnach sei die geplante Strandparty für die Niederländer "ein natürlicher Schritt". Verbinde beide Länder doch seit Jahrhunderten kulturelle, politische und wirtschaftliche Beziehungen.

