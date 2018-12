Für mehr Erfolg bei Tinder : Niederländer Emile Ratelband darf sein Alter nicht ändern lassen

Für mehr Erfolg bei Tinder wollte sich Emile Ratelband jünger machen lassen. Damit ist er nun gescheitert.

von dpa

04. Dezember 2018, 11:51 Uhr

Den Haag | Früher war der Niederländer Emile Ratelband in Deutschland vor allem für seine TV-Show "Tsjakkaa! Du schaffst es" bekannt. Darin trat er bei RTL und RTL 2 als Motivationstrainer auf. Mit einem Antrag, sein Alter von 69 auf 49 ändern zu lassen, ist Ratelband nun aber gescheitert. Ein Gericht verweigerte es, sein Geburtsdatum zu ändern. Der Niederländer wollte so seine Chancen auf der Dating-Plattform Tinder verbessern.

Biologisches Alter bei 40 bis 45 Jahren

"Ich bin ein junger Gott, ich kann alle Mädels haben, die ich nur will - aber nicht, nachdem ich ihnen gesagt habe, dass ich 69 bin", sagte er im November der Nachrichtenagentur AFP. Er fühle sich durch sein Alter "misshandelt, benachteiligt und diskriminiert". Sein Arzt stufe sein biologisches Alter auf 40 bis 45 Jahre ein.

Sein gefühltes Alter bleibt nun aber gefühlt: Der 69-Jährige ist mit dem Versuch gescheitert, sich offiziell um 20 Jahre verjüngen zu lassen. Ein Gericht in Arnhem lehnte den Antrag des Motivationstrainers am Montag ab. "Herr Ratelband darf sich gerne 20 Jahre jünger als sein wahres Alter fühlen und sich so verhalten", erklärten die Richter. Aber sein Geburtsdatum dürfe nicht einfach vom 11. März 1949 auf den 11. März 1969 verlegt werden. "Sein Geburtstagsdatum zu ändern, würde bedeuten, 20 Jahre in den standesamtlichen Registern auszulöschen", erklärten die Richter. "Das hätte unerwünschte rechtliche und gesellschaftliche Folgen."