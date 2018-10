Fragwürdige Finanzgeschäfte : "New York Times": Donald Trump half seinen Eltern Millionen an Steuern zu hinterziehen

Bereits als Dreijähriger habe der heutige US-Präsident ein Einkommen in Höhe von 200.000 US-Dollar jährlich gehabt.

von Christopher Chirvi

02. Oktober 2018, 23:58 Uhr

New York | "Ich bin wirklich reich – ich brauche von niemandem Geld", betonte Donald Trump gleich zu Beginn seines Wahlkampfes um das Amt des US-Präsidenten. Immer wieder bezeichnete er sich selbst als "Weltklasse-Geschäftsmann" und Selfmade-Millionär, seinen Reichtum habe er lediglich auf einem "kleinen" Kredit in Höhe von einer Million Dollar aufgebaut. Diesen habe er damals von seinem Vater erhalten und später mit Zinsen zurückzahlen müssen

Wie Recherchen der "New York Times" nun ergeben haben, soll Trump in Wahrheit allerdings mindestens 413 Millionen US-Dollar erhalten haben – Geld, das auch aus zumindest fragwürdigen Steuerpraktiken seines Vaters aus den 1990er-Jahren stamme.

Millionär im Alter von acht Jahren

Wie aus dem am Dienstagabend veröffentlichten Bericht zu entnehmen ist, sollen der heutige US-Präsident und weitere Familienmitglieder dem Immobilien-Unternehmer Fred C. Trump dabei geholfen haben, hunderte Millionen US-Dollar an Steuern zu hinterziehen.

Demnach habe Donald Trump bereits als Dreijähriger ein Einkommen in Höhe von 200.000 US-Dollar jährlich gehabt, als achtjähriger sei er Millionär gewesen. Als er 17 Jahre alt war, habe er ein 52-Stöckiges Appartement-Gebäude bekommen und als 40- und 50-Jähriger soll er mindestens fünf Millionen US-Dollar im Jahr überwiesen bekommen haben.

Die "New York Times" ist nach eigenen Angaben im Besitz von mehr als 200 vertraulichen Steuererklärungen Fred C. Trumps. Laut Charles Harder, Anwalt des US-Präsidenten, sei der Bericht der US-Zeitung falsch.

Mehr als eine Milliarde US-Dollar für die Kinder

Insgesamt hätten Donald Trumps Eltern Fred und Mary ihren Kindern laut Bericht mehr als eine Milliarde US-Dollar vermacht, was nach damaligen Gesetzen zu einer Steuerlast von mindestens 550 Millionen US-Dollar geführt hätte. Mit der Hilfe einer Mischung aus legalen sowie illegalen Steuertricks seien allerdings nur fünf Prozent davon abgeführt worden – rund 52,2 Millionen US-Dollar.

Der US-Präsident selbst wollte sich laut Angaben der Zeitung nicht zu dem Thema äußern.