Hochzeiten in Corona-Zeiten : Wo Paare nun auch per Video heiraten können

Heiratswillige Paare in New York brauchen trotz geschlossener Standesämter nicht auf ihre Trauung zu verzichten.

19. April 2020, 15:56 Uhr

New York | Heiratswillige in New York müssen nicht länger auf die Wiedereröffnung der wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Standesämter warten. Gouverneur Andrew Cuomo kündigte am Samstag an, dass Menschen in dem US-Bundesstaat nun eine Heiratserlaubnis online beantragen können. Standesbeamte dürfen dann Trauungen per Videokonferenz durchführen, teilte Cuomo mit.

New York: Mehr als 17.000 Corona-Tote

In dem besonders schwer von der Corona-Pandemie betroffenen US-Bundesstaat New York sollen relativ strenge Ausgangsbeschränkungen mindestens bis Mitte Mai andauern. Insgesamt sind in dem 19-Millionen-Einwohner-Staat nach Angaben der Johns Hopkins Universität in Baltimore nun bereits mehr als 235.000 Menschen infiziert worden. Mehr als 17.000 Menschen seien an den Folgen von Covid-19-Erkrankungen gestorben.

