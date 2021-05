Jasna Fritzi Bauer, Luise Wolfram, Dar Salim : Neues Tatort-Team in Bremen: Gelungener Start am Pfingstmontag

In Bremen ermittelt am Pfingstmontag ein neues Tatort-Team. Es tritt die Nachfolge von Lürsen und Stedefreund an.

Schwerin | Über zwei Jahre haben wir jetzt keinen Tatort aus Bremen mehr gesehen. Es war der 22. April 2019, als sich Sabine Postel als Inga Lürsen und Oliver Mommsen als meist vornamenloser Kollege Stedefreund nach über 18 Jahren mit einer polternden Räuberpistole von ihrem Publikum verabschiedeten. Am Pfingstmontag tritt nun ein Trio in ihre Fußstapfen – wobei...

