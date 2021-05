Am Sonntag im TV-Programm : Neuer Polizeiruf 110 aus Halle: Reichlich Retro, wenig Charme

Reichlich Retro, wenig Charme: Das Erste feiert mit neuen Ermittlern in Halle an der Saale 50 Jahre Polizeiruf 110.

Schwerin | Was für ein Büro. Aktenschränke, Aktenordner, Diktiergeräte mit Cassetten, Stempelrondelle, Schreibtischlampen wie aus dem Museum, dazwischen ein kleiner Kaktus und ein rauchender Kommissar. Siebzigerjahre pur. In diesem Biotop wirkt der Computer auf dem Schreibtisch wie ein Fremdkörper aus einer fernen Zukunft. Willkommen in der Heimstatt des Poli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.