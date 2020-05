Freitag weitere Tests : Neuer Corona-Hotspot? 72 infizierte UPS-Mitarbeiter nahe Hannover

Auch Fälle in einer Schule und einer Kita hängen mit diesen Neu-Infektionen zusammen.

von dpa

28. Mai 2020, 18:27 Uhr

Langenhagen | Beim Postdienstleister UPS in Langenhagen bei Hannover haben sich 72 Mitarbeiter des Verteilzentrums mit dem Coronavirus infiziert. Das teilten das Sozialministerium und die Region Hannover am Donnerstag mit. 55 Mitarbeiter, deren Test zunächst negativ ausfiel, sollten erneut getestet werden. Auch Covid-19-Fälle in einer Kita und einer Schule in Hannover ständen im Zusammenhang mit dem Infektionsgeschehen bei UPS, teilte die Region mit. Familien mit einem beruflichen Bezug zum Unternehmen wurden gebeten, wachsam auf eventuelle Krankheitssymptome zu achten. Nach derzeitigen Erkenntnissen sind Paketzusteller nicht betroffen. Postsendungen könnten daher risikolos in Empfang genommen werden.



Nachdem es nach der ersten Infektion Mitte Mai einen stetigen Anstieg der Fälle gab, habe das Gesundheitsamt am 18. Mai gemeinsam mit dem Unternehmen die betroffenen Abteilungen identifiziert, erklärte die Region. Vor Ort seien die Hygienemaßnahmen überprüft worden um sicherzustellen, dass die Abstände im Arbeitsablauf eingehalten werden. Bereits seit Mitte Mai besteht auf dem Firmengelände eine Maskenpflicht. Am Dienstag ließ das Gesundheitsamt vorsorglich weitere 80 Mitarbeiter testen – bei 55 war das Ergebnis negativ. Sie werden am Freitag erneut getestet. UPS wollte sich noch am Donnerstag zu den Auswirkungen der Infektionen äußern. Zunächst war keine Stellungnahme zu erhalten.

Gesundheitsamt verfolgt Kontakte

Wie der Amtsarzt der Region Hannover erklärte, bleibe das erhöhte Risiko von Infektionen in Unternehmen und Einrichtungen wie Schulen und Kitas, in denen viele Menschen zusammenkommen, bestehen. Das Gesundheitsamt verfolge die Kontakte jeden gemeldeten Infektionsfall, um die Infektionsketten frühzeitig zu durchbrechen.