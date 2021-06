Musikshow : Neue Staffel „The Voice“: Diese vier Jurymitglieder steigen aus

Die Musikshow "The Voice" geht in die elfte Staffel – allerdings ohne vier prominente Musiker. Diese Stars verlassen ihren Jurystuhl vorerst.

Unterföhring | Die diesjährige und dann elfte Staffel der Castingshow "The Voice of Germany" bekommt neue Coaches – vier aus der Jubiläumsstaffel verlassen die Sendung vorerst. Wer die Neuen sind, wollen ProSieben und Sat.1 "zum Start der Show-Aufzeichnungen im Sommer mitteilen", berichteten die Sender am Mittwoch in Unterföhring bei München. Related content ...

