DIN 5009 : Neue Diktierregeln in Arbeit: Schluss mit „C wie Cäsar“?

Ist bald Schluss mit „C wie Cäsar“ und „E wie Emil“? Eine neue DIN-Norm könnte einige Städte in Deutschland in aller Munde bringen - etwa Cottbus, Essen, Nürnberg und Unna.

Berlin | „Cottbus“ statt „Cäsar“ und „Iserlohn“ statt „Ida“? 26 Städte in Deutschland können sich über die mögliche Aufnahme ihres Namens ins Buchstabier-Alphabet der Verwaltung freuen. „Denn dann ist der Name unserer Stadt in aller Munde“, sagte ein Sprecher der Stadt Nürnberg, die künftig für den Buchstaben „N“ stehen könnte (statt „Nordpol“). Das Deutsch...

