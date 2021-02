Erste Öffnungsschritte : Nach strengem Lockdown: Diese Länder lockern seit heute wieder

Geschäfte, Schulen und Restaurants geöffnet: Mehrere Länder in Europa haben am Montag mit Lockerungen begonnen.

Wien/Kopenhagen/Rom | Während sich in Deutschland ein verlängerter Lockdown andeutet, haben andere Länder in Europa am Montag mit Lockerungen begonnen. Daran gibt es auch Kritik. Ein Überblick. Österreich In Österreich sind am Montag Lockerungen des seit sechs Wochen g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.