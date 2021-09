Großeinsatz : Nach Waffenfund in Hotel: Verdächtiger in U-Haft

Aufregung in einem Düsseldorfer Hotel: In einem Gästezimmer wird eine Schusswaffe gefunden, Dutzende Spezialkräfte rücken an und durchkämmen stundenlang das gesamte Gebäude. Ein 40-Jähriger wird festgenommen.

Düsseldorf | Nach einem Waffenfund und einem Großeinsatz der Polizei mit zahlreichen Spezialkräften in einem Düsseldorfer Hotel ist Haftbefehl gegen einen 40 Jahre alten Verdächtigen erlassen worden. Dem Mann werde unter anderem ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen, er sitze in Untersuchungshaft, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft der Deutsc...

