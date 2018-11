Preisverleihung in Berlin : Nach Villa-Brand: Gottschalk bekommt Trost-Bambi

Von seinen vielen Auszeichnungen ist nichts mehr übrig. Am Freitagabend bekam er daher einen Sonderpreis geschenkt.

von Ankea Janßen und dpa

16. November 2018, 21:46 Uhr

Berlin | Der frühere "Wetten, dass..?"-Moderator Thomas Gottschalk hat gerade einen großen Schock hinter sich. Sein Haus in Kalifornien wurde vor wenigen Tagen bei den verheerenden Bränden zerstört. Bei der ARD-Fernsehgala wollte er mit Sophia Loren gemeinsam 70 Jahre Bambi-Geschichte auf der Bühne Revue passieren lassen. "Gegen den Bambi bin ich ja ein Kind", scherzte Gottschalk vorab.

Am meisten trauert Gottschalk um seinen Rilke

Nach seiner Rede bekam der Entertainer den Bambi als Sonderpreis verliehen, da von seinen bisherigen Auszeichnungen nichts mehr übrig ist. Trotzdem war Gottschalk, der während der Katastrophe nicht vor Ort war, zu Scherzen aufgelegt. "Früher war ich herbstblond, nun bin ich aschblond." Er betonte nochmal, dass er vor allem seinem Rilke hinterher trauere, denn in seinem Anwesen hing das Gesicht "Der Panther" an der Wand. "Das der weg ist, will mir einfach nicht in den Kopf", sagte Gottschalk.

In einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk hatte der 68-Jährige betont, dass er kein Mitleid haben wolle. "Es gibt größeres Elend auf der Welt", sagte er.

